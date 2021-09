Cinéma : Gérard Jugnot, le maître des émotions

information fournie par France 24 • 16/09/2021 à 16:52

Lors de sa carrière débutée voilà plus de 40 ans, Gérard Jugnot a joué plus de 110 rôles, en faisant mourir de rire ou pleurer à chaudes larmes. Sonia Patricelli a rencontré l'acteur culte des "Bronzés font du ski" et du "Père Noel est une ordure" pour son dernier film "Pourris, gâtés", de Nicolas Cuche. Il incarne un père qui veut donner une leçon de vie à ses enfants bien trop gâtés. L'occasion d'aborder les multiples facettes et les mille talents d'une personnalité chère au cœur des français.