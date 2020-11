Christian Salmon : "Trump a été battu, mais le trumpisme n'est pas mort"

France 24 • 09/11/2020 à 11:41

L'invité de Paris direct est aujourd'hui l'essayiste et écrivain Christian Salmon. Dans son dernier ouvrage, "La Tyrannie des Bouffons" (Éd. Des liens qui libèrent), il décortique la mécanique politique qui a porté au pouvoir une nouvelle génération de dirigeants, dont Donald Trump a été le précurseur. Des (anti)-hommes politiques qui transcendent les usages et se jouent des affiliations idéologiques. Comment ce pouvoir, qualifié de grotesque, fonctionne-t-il et sur quoi joue-t-il pour se maintenir ? Rencontre.