France 24 • 08/02/2021 à 15:51

À l'occasion du 35e anniversaire de la disparition de l'intellectuel et savant sénégalais Cheikh Anta Diop, "À l'Affiche !" accueille l'égyptologue béninois Jean-Charles Coovi Gomez et la chanteuse sénégalo-bissau guinéenne Poundo. Nous évoquerons avec eux l'héritage historique et culturel de l'oeuvre de Cheikh Anta Diop, avant de tenter de cerner son impact sur les artistes de la nouvelle génération.