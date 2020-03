Chauffeur d'Uber requalifié comme salarié : un frein à l''ubérisation' de l'économie ?

France 24 • 04/03/2020 à 23:31

Coup de tonnerre pour Uber en France : la Cour de cassation vient de rendre un arrêt accordant à l'un de ses chauffeurs le statut de salarié. En d'autres termes, elle a estimé que le lien qui unit ce dernier à la plateforme de VTC relève du contrat de travail, et non du régime des travailleurs indépendants. Une décision majeure qui pourrait menacer le modèle économique de la firme en France, ainsi que celui de toutes les sociétés qui l'ont imité. Nous en discutons avec Séphanie Leroy, avocate en droit social et fondatrice du cabinet Harper Avocats.