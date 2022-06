Charwood Energy s'introduit en Bourse, sur Euronext Growth

information fournie par Boursorama • 27/06/2022 à 12:13

Charwood Energy est une société bretonne créée en 2006 et qui est spécialiste de la production de gaz issu de la biomasse, notamment des déchets du bois ou de déchets agricoles.

Charwood Energy entre en Bourse pour lever 18 millions d'euros afin d'accélérer ses activités historiques, déployer une activité de vente d'énergie et aller encore plus vite et plus loin sur les projets de centrales pour compte propre.

Son fondateur et PDG Adrien Haller était sur le plateau de Ca bouge sur les marchés pour détailler cette entrée sur les marchés.

L'opération est ouverte jusqu'au 7 juillet pour un prix de l'action compris entre 11.38 euros et 15.38 euros par action.