Chars gonflables et armée factice : comment les Alliés ont berné les Allemands avant le Débarquement

information fournie par France 24 • 05/06/2024 à 16:16

Divisions fantômes composées de chars en caoutchouc, d'avions en bois ou de poupées de toile larguées en parachute : le D-Day n’aurait peut-être pas été possible sans une vaste opération de désinformation destinée à faire douter les Allemands sur la date et le lieu du Débarquement. L'opération "Fortitude" a largement contribué à la réussite de l'Opération Overlord. Tout a été fait pour berner la reconnaissance aérienne allemande et faire croire qu'elle aurait lieu à Calais et non pas en Normandie. Le Débarquement n'aurait pas non plus été possible sans la contribution d'un scientifique de génie, Alan Turing, qui participa à décoder Enigma, le code de la marine allemande.