Charlie Dalin, deuxième du Vendée globe : « Je vis pour cette course depuis des années »

France 24 • 01/02/2021 à 11:38

L'immensité des océans du globe fut son seul horizon pendant 80 jours. France 24 reçoit Charlie Dalin, 36 ans, skipper d'Apiva et deuxième du Vendée Globe.

Premier à passer la ligne d'arrivée aux Sables-d'Olonne, le navigateur revient sur les joies et les doutes qui jalonnèrent son aventure au sein de la plus prestigieuse des courses au large en solitaire, sans escale et sans assistance.

Les tempêtes de l'Océan indien lui ont livré un secret qu'il partage sur France 24 : la peur s'estompe dans l'action.