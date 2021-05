Charles Michel condamne "la provocation inacceptable, choquante et scandaleuse" de la Biélorussie

France 24 • 27/05/2021 à 15:31

À l'issue d'un sommet extraordinaire de l'UE très dense, nous recevons Charles Michel, le président du Conseil européen. Les chefs d'États et de gouvernements se sont réunis pour discuter de la diplomatie européenne en difficulté face aux autocrates biélorusse et russe, après le détournement d'un avion de ligne vers Minsk. Ce dossier a quelque peu phagocyté l'agenda, mais les 27 ont tout de même abordé les questions du réchauffement climatique et du Brexit, sans oublier la crise sanitaire.