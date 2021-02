Challenge AppAfrique : Afriqcare, le Doctolib d'Afrique de l'Ouest

France 24 • 19/02/2021 à 09:20

Clap de fin pour la 5e édition du Challenge App Afrique RFI-France 24. Plus de 1 000 entrepreneurs et scientifiques de 43 pays ont tenté l'aventure et proposé leurs solutions numériques pour lutter contre les épidémies. Le projet Afriqcare a été couronné mardi 16 février. La plateforme guinéenne propose aux professionnels de santé et aux patients de gérer consultations et rendez-vous, mais aussi d'accéder au carnet de santé et de vaccination électronique. Amara Diawara est à la conception de ce Doctolib d'Afrique francophone. Rencontre à Conakry avec Sarah Sakho et Malick Diakité.