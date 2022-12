Carburants : "la Russie est en train de perdre le marché pétrolier européen"

information fournie par France 24 • 06/12/2022 à 11:23

Ce lundi 5 décembre, l’embargo européen sur le pétrole brut de la Russie par voie maritime a été activé, ainsi qu’un plafonnement du prix du pétrole russe à 60 dollars le baril. Quel impact pour la Russie ? Selon Francis Perrin, directeur de recherche à l’IRIS et chercheur associé au PCNS (Policy Center for the New South), invité de France 24, "la Russie va davantage souffrir de l’embargo européen […] sur les produits raffinés que du mécanisme de plafonnement". Eclairage.