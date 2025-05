Cannes 2025 : Kristen Stewart sur le tapis rouge pour son 1er film de réalisatrice

information fournie par France 24 • 17/05/2025 à 20:40

Superstar des années "Twilight" et icône mode, Kristen Stewart crée l’événement sur la Croisette avec "The Chronology of Water", son premier film en tant que réalisatrice. Également au programme de ce nouveau numéro de “À l’Affiche à Cannes” présenté par Louise Dupont : le retour de Diane Kruger pour "Amrum", drame de guerre dans l'Allemagne nazie signé Fatih Akin. L’hommage à la Nouvelle Vague et à Godard de Richard Linklater présenté en compétition. Et zoom sur les fans les plus déjantés de la Croisette : le gang des escabeaux !