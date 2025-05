information fournie par France 24 • 18/05/2025 à 20:28

Dans ce nouveau numéro de “À l’Affiche” à Cannes, Louise Dupont vous parle d’un des duos les plus glamour de cette 78e édition : Jennifer Lawrence et Robert Pattinson étaient sur le tapis rouge, aux côtés de Lynne Ramsay. Son drame intime, "Die, My Love", explore la dépression post-partum et offre à Jennifer Lawrence une performance bouleversante.