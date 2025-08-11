Lors de la vague de chaleur début juillet, le centre d’accueil de la faune sauvage de Maisons-Alfort, en région parisienne, a battu son record d’entrées d’animaux. Avec les incendies et les nouvelles hausses de chaleur annoncées, l’inquiétude monte chez ces professionnels et bénévoles.
Canicule, incendies: la faune sauvage en surchauffe
