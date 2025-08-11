 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Canicule, incendies: la faune sauvage en surchauffe

information fournie par AFP Video 11/08/2025 à 16:23

Lors de la vague de chaleur début juillet, le centre d’accueil de la faune sauvage de Maisons-Alfort, en région parisienne, a battu son record d’entrées d’animaux. Avec les incendies et les nouvelles hausses de chaleur annoncées, l’inquiétude monte chez ces professionnels et bénévoles.

Environnement
