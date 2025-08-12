Alors qu'une vague de chaleur sévit dans le sud-ouest de la France, la mairie de Bordeaux ouvre un centre municipal aux sans-abri, afin qu'ils puissent venir se reposer, au frais, et profiter de douches.
Canicule: à Bordeaux, une salle fraîche et des douches pour les sans-abri
