Cancer du sein: Au Togo, l'accès parfois difficile aux traitements

information fournie par France 24 • 20/10/2022 à 16:12

En ce mois d'Octobre rose, une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein, gros plan sur le Togo. Il s'agit du cancer le plus répandu dans le pays, avec un cas sur 3 chez les Togolaises. Le coût du traitement est élevé et il n'est pas entièrement pris en charge par la couverture de santé universelle. Nombreuses sont celles qui n'ont pas les moyens de se soigner, ce qui explique une augmentation des décès. Le reportage d'Emmanuelle Sodji et Raphaël N'talé.