Canada : le Québec vit une pénurie de main d'oeuvre sans précédent

information fournie par France 24 • 27/01/2022 à 15:13

La pandémie de Covid-19 a lourdement touché le marché du travail canadien qui compte plus de 912 000 postes vacants, soit près de deux fois plus qu'en 2019. Les aspirations des salariés ont changé et les entreprises tentent de s'adapter. Le Québec est la province la plus affectée, 64 % des PME peinant à recruter. Les saisonniers manquent ainsi cruellement à la station de ski Saint-Bruno située à une heure de Montréal. Et le secteur de la santé n'est pas épargné. Le reportage de Joanne Profeta.