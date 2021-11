Calamine, révélation féministe queer du hip-hop québécois

information fournie par France 24 • 29/11/2021 à 15:56

La Québécoise Calamine fait partie d'un contingent d'artistes venus en France pour présenter leur musique. Ils joueront à Paris et également au festival Bar En Trans, qui se déroule en parrallèle des Transmusicales de Rennes. Calamine raconte à Marjorie Hache son parcours ainsi que sa place en tant qu'artiste lesbienne et féministe dans un milieu particulièrement masculin. Coup de projecteur aussi sur de nouvelles sorties musicales signées Arca, Kandy Guira et Kazy Lambist.