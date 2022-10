Burkina Faso : visite de la CEDEAO à Ouagadougou

information fournie par France 24 • 05/10/2022 à 12:28

La mission ouest-africaine venue évaluer la situation au Burkina Faso, quelques jours après un deuxième coup d'Etat en huit mois, est repartie "confiante" mardi de Ouagadougou, où des manifestants s'étaient rassemblés pour la critiquer.Elle lui a donné "l'occasion d'avoir deux rencontres importantes: une première avec les chefs traditionnels et religieux et la principale rencontre avec le capitaine Ibrahim Traoré", le nouvel homme fort du pays, a déclaré l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, membre de la délégation et médiateur de la Cédéao pour le Burkina.