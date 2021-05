Burkina Faso : une attaque jihadiste fait "plusieurs dizaines de morts" à Kodyel, dans l'est du pays

France 24 • 04/05/2021 à 10:55

Une attaque de jihadistes présumés à Kodyel, dans l'est du Burkina Faso, a fait "plusieurs dizaines de morts", ont rapporté à l'AFP des sources sécuritaire et locales. Il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières survenues dans le pays.