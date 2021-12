Bruxelles, Londres et Washington veulent contrer le "soft power" de Pékin

information fournie par France 24 • 02/12/2021 à 09:55

La Commission européenne a présenté, mercredi, un plan d'aide au développement de 300 milliards d'euros. Des fonds publics et privés destinés à financer des projets respectant des standards importants en matière environnementale, sociale et de bonne gouvernance. Le projet, sans le dire officiellement, vise à contrer l'initiative chinoise des nouvelles routes de la soie. Les États-Unis et la Grande-Bretagne travaillent également sur des projets parallèle pour contrer le "soft power" de Pékin.