Brigitte Giraud, Prix Goncourt 2022 : "L’intime n’a de sens que s’il résonne avec le collectif"

information fournie par France 24 • 18/11/2022 à 16:56

Brigitte Giraud est lauréate du Prix Goncourt 2022 pour son livre "Vivre vite". Le point de départ de l'oeuvre : l’accident de moto qui a coûté la vie à son compagnon Claude, le 22 juin 1999. Vingt ans plus tard, l’autrice décide de partir à la recherche des raisons du drame. Dressant la liste de toutes les circonstances, plus ou moins anodines, sans lesquelles Claude ne serait pas mort, Brigitte Giraud livre un texte poignant dans lequel elle s’intéresse aux notions universelles de deuil et de destin.