Bourse : bad news is good news ?

information fournie par Ecorama • 05/02/2024 à 14:10

Avec plus de 350 000 jobs créés en janvier, le marché de l'emploi aux Etats-Unis défie encore et toujours les lois de la gravité, ce qui devrait pousser la Fed a prendre son temps avant de baisser ses taux. Une situation qui ne semble étonnement pas contrarier les marchés financiers. L'analyse de Véronique Riches-Flores, économiste et présidente de RF Research. Ecorama du 5 février 2024, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com