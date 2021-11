Boris Vallaud : "Il n’y a pas une candidature pour la présidentielle qui émerge"

information fournie par France 24 • 03/11/2021 à 10:43

Les sondages se suivent et se ressemblent. Un mois et demi après le lancement de sa campagne, Anne Hidalgo est engluée à 5 % des intentions de vote pour le premier tour de l’élection présidentielle de 2022, soit moins que le score historiquement faible de Benoît Hamon en 2017. Pour en parler Marc Perelman et Frédéric Rivière reçoivent Boris Vallaud, député PS des Landes, porte-parole du PS et de la campagne d’Anne Hidalgo dans Mardi politique.