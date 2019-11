Block Friday : contre la surconsommation du Black Friday

France 24 • 29/11/2019 à 23:14

S'il est difficile d'y échapper tant son nom est partout, le Black Friday ne fait pas l'unanimité.

Réunies autour du mouvement "Block Friday", de nombreuses personnes et enseignes ont, ce vendredi, fait le choix du boycott pour dénoncer la surconsommation et les désastres environnementaux qu'elle engendre.

De nombreuses alternatives ont alors vu le jour, comme le Green Friday, qui souhaite proposer une consommation plus responsable et respectueuse de l'environnement et des salariés.