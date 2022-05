information fournie par Ecorama • 11/05/2022 à 14:10

Le bitcoin traverse une mauvaise passe, avec une baisse de plus de 30% depuis le début de l'année et plus de 55% depuis son record historique en novembre 2021. Quels sont les facteurs qui pénalisent la cryptomonnaie ? L'analyse de Pierre Sabatier, président de PrimeView. Ecorama du 11 mai 2022, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com