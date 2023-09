information fournie par France 24 • 19/09/2023 à 09:06

En échangeant 5 prisonniers de part et d'autre, Washington et Téhéran se mettent pour une fois d'accord. Le signe d'une possible détente ? Dans l'actualité aussi, l'Europe qui tente de trouver une issue à la crise de Lampedusa. On va plus loin avec Anne Nivat, Bruno Daroux et Matthieu Mabin à Washington.