Berywam, les virtuoses français du beatboxing

information fournie par France 24 • 26/04/2022 à 16:26

Sans aucun instrument, juste avec leurs cordes vocales, ils signent des performances incroyables. On appelle leur discipline le human beatbox ("la boîte à rythmes humaine" en français), et ils sont passés maîtres en la matière. Les quatre membres de Berywam sont les invités de ce nouveau numéro d'À l'Affiche. Champions de France de beatbox en 2016, champions du monde en 2018, ils arrivent en demi-finale de l'émission America's Got Talent en 2019. Aujourd’hui, le groupe – qui comptabilise près de 12 millions d’abonnés sur TikTok – sort son premier album "No Instrument".