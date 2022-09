Bénin : Georgiana Viou, la cheffe qui insuffle les ingrédients de son enfance dans ses recettes

information fournie par France 24 • 12/09/2022 à 11:53

Poisson grillé servi avec de l'huile de figuier et grué de cacao, gari foto ou encore boules d'arachides sucrées et épicées... Ses recettes sont intimistes et familiales. La cheffe Georgiana Viou est réputée pour sa cuisine qui mélange avec goût les saveurs de son Bénin natal et celles du terroir marseillais où elle a fait ses armes. Aux fourneaux du restaurant "Chez Rouge" à Nîmes et jurée de l'émission "MasterChef", elle partage avec nous ses saveurs et nous explique pourquoi l'assiette du futur est africaine.