information fournie par France 24 • 30/01/2025 à 15:48

Dans cette émission spéciale bande-dessinée, à l’occasion de la 52e édition du Festival international de la Bande Dessinée d’Angoulême (FIBD), nous écouterons la réaction de l’autrice et illustratrice française Anouk Ricard, élue par ses pairs Grand Prix du festival pour l’ensemble de son œuvre. Autrice et illustratrice inclassable, connue pour ses personnages anthropomorphes, Anouk Ricard propose un dessin à la ligne claire, qui cache des textes décalés et humoristiques, parfois assez trash.