information fournie par France 24 • 09/12/2021 à 15:13

Sans batteries chinoises et coréennes, pas de voitures électriques. Mais d'après Ghislain Lecuyer, patron de Saft, les Européens peuvent rattraper leur retard et disposent des talents et matériaux nécessaires pour fabriquer leurs propres batteries et garantir leur souveraineté. Il est l'invité d'Ali Laïdi.