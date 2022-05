Bamako rompt les accords de défense avec Paris, qui dénonce une décision "injustifiée"

information fournie par France 24 • 03/05/2022 à 23:41

Les militaires au pouvoir au Mali ont annoncé rompre les accords de défense avec la France et ses partenaires européens, nouvelle manifestation de la dégradation des relations entre Bamako et ses anciens alliés dans le combat contre les jihadistes. Mettant à exécution une menace brandie depuis des mois, les autorités ont annoncé "dénoncer" les Accords de statut des forces fixant le cadre juridique de la présence au Mali des forces française Barkhane et européenne Takuba.