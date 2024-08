information fournie par France 24 • 21/08/2024 à 10:23

À Bali, destination prisée par plus de 5 millions de voyageurs en 2023, les conséquences du tourisme de masse sont devenues visibles : embouteillages incessants, plages bondées, et surtout, des montagnes de déchets qui envahissent l'île. Face à cette situation préoccupante, une initiative innovante a vu le jour sur place : le "crédit plastique". Reportage : William de Tamaris et Ismutia Rahmi