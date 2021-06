France 24 • 02/06/2021 à 16:17

Pour son premier long-métrage, Nine Antico raconte l'histoire d'une jeune femme qui recherche l'amour et sa voie professionnelle. Malgré les obstacles et les déconvenues, Sophie (incarnée par l'actrice Sara Forestier) continue d'y croire. Elle enchaîne déconvenues amoureuses et déceptions professionnelles sans quitter son objectif des yeux quand son amie Julia (Laetitia Dosch) se demande s'il est bien raisonnable de s'acharner.