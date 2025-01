Aux États-Unis, l'angoisse des migrants face au retour de Trump à la Maison Blanche

information fournie par France 24 • 16/01/2025 à 12:52

Aux États-Unis, le retour au pouvoir de Donald Trump inquiète les sans-papiers et les associations qui les aident. Les expulsions massives de 2016, la multiplication des centres de détentions et la séparation systématique des enfants de leurs parents à la frontière restent dans tous les esprits. À quoi va ressembler le second mandat du nouveau président des États-Unis, qui avait promis, au cours de sa campagne, de mettre un terme à l’immigration clandestine ? Reportage en Californie, où plusieurs villes, telles que Los Angeles, San Francisco et Berkeley, ont adopté un statut de “ville sanctuaire” afin de protéger les immigrants en situation irrégulière.