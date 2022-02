Au Sénégal, les pêcheurs subissent depuis des années la raréfaction des poissons

information fournie par France 24 • 09/02/2022 à 17:45

Le One Ocean Summit, premier sommet international entièrement dédié à l'océan, s'ouvre ce mercredi à Brest dans l'ouest de la France. La rencontre initiée par Paris réunit ONG, politiques, scientifiques et entrepreneurs. Sur la table notamment, la gestion durable des ressources. Aujourd'hui, plus d'un tiers des réserves de poissons sont touchées par la surpêche, selon l'Organisation des nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). C’est le cas au Sénégal où les pêcheurs artisanaux subissent depuis des années la raréfaction de la ressource halieutique en raison de la surpêche industrielle pratiquée par des gros chalutiers étrangers.

Voyez le reportage de nos correspondants Sarah Sakho et Elimane Ndao à Mbour à une cinquantaine de km de Dakar la capitale.