Au Royaume-Uni, un "mini-budget" à 150 milliards de £ pour soutenir l'économie

information fournie par France 24 • 23/09/2022 à 23:09

L'économie britannique n'est pas au mieux de sa forme. L'inflation y flirte avec les 10%, la Banque d'Angleterre a annoncé une récession pour les 2è et 3è trimestres 2022, la confiance des ménages est en berne et la livre sterling au plus bas en 37 ans face au dollar, alors que les prix de l'énergie continuent de grimper. Pour tenter d'enrayer ce "cercle vicieux" et atteindre un taux de croissance de 2,5%, le gouvernement de Liz Truss a adopté une série de mesures exceptionnelles.