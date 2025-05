information fournie par France 24 • 20/05/2025 à 07:31

A la Une de la presse, ce mardi 20 mai, les réactions à l’accord sur la défense, la pêche et l’énergie, conclu hier entre l’Union européenne et le Royaume-Uni. Londres, qui a uni sa voix à celle de Paris et Ottawa pour dénoncer l’extension des opérations israéliennes à Gaza. Une décision controversée de la Cour suprême américaine. Et une étude sur les jeunes Britanniques et internet.