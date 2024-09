Au Pérou, la construction du port de Chancay, financée par la Chine, inquiète les locaux

information fournie par France 24 • 24/09/2024 à 11:12

Dans la ville de Chancay, à une centaine de kilomètres au nord de Lima, la capitale du Pérou, un gigantesque port est en construction. La Chine, principal partenaire commercial du pays, en est le principal investisseur et mise sur ce projet pour renforcer les "nouvelles routes de la soie". Le port de Chancay a pour ambition de devenir le plus grand hub d’Amérique du Sud pour le transport de marchandises. Mais la population locale, elle, est partagée entre désir de développement et craintes de l’impact social et environnemental du méga projet. Reportage à Chancay, au Pérou, d’Amanda Chaparro et Guillaume Gosalbes.