France 24 • 25/01/2021 à 22:59

Des milliers de personnes étaient lundi sans foyer dans le centre du Mozambique après le passage du cyclone Eloïse, dans une région déjà dévastée il y a deux ans par le cyclone Idai, selon les équipes de secours et des organisations humanitaires. Six personnes ont été tuées, dont un enfant de moins de 2 ans, selon les autorités locales et les équipes de secours.