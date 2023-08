information fournie par France 24 • 31/08/2023 à 23:02

Alors que l'union africaine vient de suspendre le Gabon avec effet immédiat, la principale plateforme de l'opposition au Gabon a demandé jeudi aux militaires qui ont renversé le président Ali Bongo d'achever le comptage des bulletins de vote pour reconnaître la "victoire" de son candidat. Invité : Simon Pascal Alain Handy, analyste politique et directeur du HCCP Global think thank.