information fournie par France 24 • 18/11/2022 à 15:06

Dans les festivals, la coutume veut qu'on couvre de fleurs celles et ceux que les jurys ont élus. Les vaincus, malheureusement, rentrent chez eux. Lors de la 37ᵉ édition du Festival international de mode, de photographie et d’accessoires d'Hyères, dix finalistes se sont affrontés mais seuls trois ont été primés. Quid des sept autres ? Parole à ces esprits créatifs qui aiment la mode, dans ce qu’elle a de plus combatif.