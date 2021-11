information fournie par France 24 • 10/11/2021 à 16:57

En Colombie britannique, sur l'île de Vancouver, au pied d'immenses cèdres et sapins parfois vieux de 800 ans, une bataille écologique fait rage entre l'industrie forestière et les derniers défenseurs des forêts primaires. Leur lutte, portée devant la Cour Suprême sur fond de dérives policières, est devenue, au sein de la société canadienne, un enjeu pas seulement symbolique. Reportage de François Rihouay et Joanne Profeta.