Au Brésil, les thérapies de conversion des transgenres suscitent l'inquiétude

information fournie par France 24 • 15/07/2025 à 11:01

Le Brésil compte plus de 4 millions de trans, travestis et non binaires - soit la plus importante population transgenre jamais enregistrée. Premier pays du continent à avoir légalisé le mariage gay, le pays est perçu comme l'un des plus avancé en matière de droit LGBTQIA+. Pourtant, il est aussi celui où on tue et violente le plus de transgenres dans le monde. Porté par le discours d’extrême droite, le fondamentalisme évangélique prend de plus en plus d’ampleur, de nombreuses églises comme Libertao por Deus (Libérés par Dieu-LPD) et son pasteur Flavio Amaral mettent en place des thérapies de conversion controversées. Reportage de notre correspondante.