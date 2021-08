Attentat à l'aéroport de Kaboul : Les Etats-Unis se préparent à de nouvelles attaques

information fournie par France 24 • 27/08/2021 à 14:31

Les forces américaines qui participent aux évacuations d'Afghans fuyant le régime Taliban se préparent à de nouvelles attaques après qu'un kamikaze du groupe Etat islamique (EI) a tué des dizaines de civils et 13 soldats américains devant les portes de l'aéroport de Kaboul. L'Otan, de nombreux pays dans le monde entier et les Taliban ont condamné le double attentat meurtrier mené jeudi à l'aéroport de Kaboul. Nassim Majidi, Directrice du Centre de Recherche Samuel Hall, nous averti, que les Afghans craignent "un retour des Taliban puisse donner suite à un conflit ethnique, à une guerre civile, comme ils ont déjà vu il y a 30 ans, 25 ans auparavant". Cependant il y a effectivement d'autres enjeux également : "Ce qui joue aujourd'hui c'est la place des femmes ... on est face à deux groupes (les Taliban et l'Etat Islamique) qui vont commencer à se disputer l'interprétation de la loi islamique et qui vont commencer à réduire encore plus le droit des femmes".