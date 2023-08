Attaque de drones sur Odessa : les infrastructures céréalières de la région endommagées

information fournie par France 24 • 23/08/2023 à 10:18

Une nouvelle nuit de terreur et de violences en Ukraine... Pendant 3 heures, les Russes ont menés un raid majeur sur Odessa. 20 drones ont visé les infrastructures céréalières. Les dégâts seraient considérables. Des attaques aux drones ont également eu lieu en territoire russe. A Belgorod ou 3 civils russes auraient été tués. Opération également sur Moscou et sa région pour la 6e nuit consécutive. Notre correspondante à Kiev Emmanuelle Chaze nous en dit plus.