France 24 • 29/10/2020 à 12:04

Deux personnes, un homme et une femme, ont été tuées vers 9 heures dans l'église Notre-Dame et une troisième, sérieusement blessée, est décédée dans un bar proche où elle s'était réfugiée, selon des sources policières. La Conférence des évêques de France (CEF) a qualifié d'acte "innommable" l'attaque dans la basilique Notre-Dame de Nice et souhaité que "les chrétiens ne deviennent pas une cible à abattre". Plus de détails avec notre journaliste Armelle Charrier.