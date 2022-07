information fournie par France 24 • 20/07/2022 à 16:01

Dans ce nouveau numéro 100% cinéma de « A l'Affiche », Louise Dupont et Thomas Baurez reviennent sur les sorties de la semaine. A commencer par Marina Foïs et Denis Ménochet, réunis dans « As bestas » du maître du thriller espagnol Rodrigo Sorogoyen. Egalement à voir en salles, « Trois mille ans à t'attendre » la dernière folie du réalisateur de « Mad Max » et la ressortie des plus beaux films de Pasolini.