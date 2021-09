Armel Le Cléac’h et Kevin Escoffier, deux skippers associés pour vivre une nouvelle aventure

information fournie par France 24 • 23/09/2021 à 12:24

Armel Le Cléac’h et Kevin Escoffier, deux marins très accomplis, prendront ensemble, le 7 novembre, le départ de la prochaine Transat Jacques Vabre dans la catégorie Ultimes qui regroupe les bateaux les plus grands et les plus rapides. Le premier skipper a chaviré en novembre 2018 sur la Route du Rhum, le second fin 2020 sur le dernier Vendée Globe, avant d'être secouru par Jean Le Cam. Tous deux se servent de leurs expériences pour continuer d'avancer et de progresser.