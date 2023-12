Argentine : un décret pour dérégulariser massivement l'économie

information fournie par France 24 • 21/12/2023 à 10:51

En Argentine, le nouveau président ultralibéral poursuit sa dérégulation massive de l'économie. Au lendemain de son élection, Javier Milei avait annoncé une série de mesures d'austérité, notamment une dévaluation choc de 50% du peso et une réduction des subventions aux transports et à l'énergie.

Ce vendredi, il fait une nouvelle allocution. Il dévoile un projet de décret pour modifier ou abroger plus de 300 normes. Un décret qui pourrait bouleverser tous les pans de l'économie.