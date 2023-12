information fournie par France 24 • 21/12/2023 à 10:55

Le président ultralibéral argentin Javier Milei a annoncé mercredi 20 décembre une dérégulation massive de la troisième économie d'Amérique latine et signé un décret destiné à modifier ou abroger plus de 300 normes dont celles sur les loyers, les privatisations et le droit du travail.